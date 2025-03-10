Предложение аренды квартир в Уфе за год выросло на 37%

Последние два года стали рекордными по продаже новостроек. Часть из этих квартир были «инвестиционными», и теперь они выходят на рынок долгосрочной аренды, поясняют аналитики. Также к аренде предлагаются квартиры, которые владельцы планировали продать для получения первоначального взноса на ипотеку, но отложили свои планы до снижения кредитных ставок.