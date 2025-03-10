Предложение аренды квартир в Уфе за год выросло на 37%

По сравнению с февралём 2024 года предложение 1-комнатных квартир в Уфе выросло на 37%, 2-комнатных — на 38%, 3-комнатных — на 45%, студий — на 68%.
При этом по сравнению с ноябрём ставки аренды снизились в среднем на 4%, а в сравнении с августом — на 17%.
Последние два года стали рекордными по продаже новостроек. Часть из этих квартир были «инвестиционными», и теперь они выходят на рынок долгосрочной аренды, поясняют аналитики. Также к аренде предлагаются квартиры, которые владельцы планировали продать для получения первоначального взноса на ипотеку, но отложили свои планы до снижения кредитных ставок.