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Предложение аренды квартир в Уфе за год выросло на 37%

В Уфе, как и в других крупных городах страны, наблюдается расширение предложения квартир в аренду, сообщили в «Авито Недвижимость» по данным своей платформы.

Источник: Башинформ

По сравнению с февралём 2024 года предложение 1-комнатных квартир в Уфе выросло на 37%, 2-комнатных — на 38%, 3-комнатных — на 45%, студий — на 68%.

При этом по сравнению с ноябрём ставки аренды снизились в среднем на 4%, а в сравнении с августом — на 17%.

Последние два года стали рекордными по продаже новостроек. Часть из этих квартир были «инвестиционными», и теперь они выходят на рынок долгосрочной аренды, поясняют аналитики. Также к аренде предлагаются квартиры, которые владельцы планировали продать для получения первоначального взноса на ипотеку, но отложили свои планы до снижения кредитных ставок.