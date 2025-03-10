В Казани машина такси разметала толпу людей на остановке, водитель мог быть пьян

«Водитель трезвый, он не пытался помочь, вышел и стал смотреть по сторонам. Он супер нервничал, к нему сразу подбежали три парня и прижали к машине, удерживали его. Люди пострадали очень сильно, около десяти человек откинуло. Они лежали на земле, реанимация прибыла очень быстро, всех подняли на носилки. Уже скорые разъехались с людьми», — рассказала очевидица ДТП.