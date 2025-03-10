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Нехватка субсидий грозит осложнить поставку цемента в Калининград

Калининградской области может не хватить выделенных субсидий для обеспечения запланированных поставок цемента в 2025 году.

Источник: Бизнес-Калининград

Об этом сообщили в компании «Цемрос» — одном из основных поставщиков стройматериала в регион.

По планам текущего года, компания должна поставить 200 тысяч тонн цемента морским путем. При этом на получение субсидий от Росморречфлота для перевозки дополнительно 138,8 тысячи тонн заявились шесть перевозчиков.

С начала года уже было отгружено 42,5 тысячи тонн цемента по железной дороге через Литву и 13,6 тысячи тонн с помощью железнодорожных паромов. Однако ситуация осложняется ограниченным количеством мест на паромах и сложной системой оформления заявок на перевозку.

На рынке поставок цемента в Калининградскую область работают три основных поставщика: российские компании «Цемрос» и «Цементум», а также белорусская компания «БЦК» (её продукция доставляется исключительно морским путем из-за санкций).

«Цемрос», являясь одним из крупнейших игроков цементной отрасли России с долей рынка около 30%, выразил обеспокоенность возможными сокращениями объемов поставок относительно планируемых регионом показателей.