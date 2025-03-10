Нехватка субсидий грозит осложнить поставку цемента в Калининград

С начала года уже было отгружено 42,5 тысячи тонн цемента по железной дороге через Литву и 13,6 тысячи тонн с помощью железнодорожных паромов. Однако ситуация осложняется ограниченным количеством мест на паромах и сложной системой оформления заявок на перевозку.