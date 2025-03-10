Омский аэропорт закупает устройства для обнаружения беспилотников

Омский аэропорт планирует приобрести два портативных детектора беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.
Согласно документам, начальная стоимость контракта за поставку приборов составляет 238 000 рублей, а цена одного устройства — 119 000 рублей. Оборудование, согласно требованиям, должно быть произведено не ранее 2024 года.
Детекторы будут оснащены жидкокристаллическими дисплеями и смогут сигнализировать об обнаружении дронов с помощью звуковых, вибрационных и световых оповещений. Приборы также должны идентифицировать тип беспилотника и частоту его работы.
Поставщик обязуется передать оборудование заказчику в течение 90 дней после подписания контракта. На данный момент приём заявок завершён, и комиссия занимается выбором исполнителя.