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Омский аэропорт закупает устройства для обнаружения беспилотников

Всего планируется установить два таких прибора.

Источник: Om1 Омск

Омский аэропорт планирует приобрести два портативных детектора беспилотных летательных аппаратов. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок.

Согласно документам, начальная стоимость контракта за поставку приборов составляет 238 000 рублей, а цена одного устройства — 119 000 рублей. Оборудование, согласно требованиям, должно быть произведено не ранее 2024 года.

Детекторы будут оснащены жидкокристаллическими дисплеями и смогут сигнализировать об обнаружении дронов с помощью звуковых, вибрационных и световых оповещений. Приборы также должны идентифицировать тип беспилотника и частоту его работы.

Поставщик обязуется передать оборудование заказчику в течение 90 дней после подписания контракта. На данный момент приём заявок завершён, и комиссия занимается выбором исполнителя.