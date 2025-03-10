Две новые котельные построят в центре Волгограда

Две новые блочно-модульные котельные построят в Центральном районе Волгограда. Подрядчик уже приступил к разработке проектной документации. Новые объекты ЖКХ обеспечат теплом многоквартирные дома на улицах Пархоменко и Новороссийской, сообщили в мэрии.
— Мощность котельных составит 1,5 МВт и 9,5 МВт. Работать они будут на экологически чистом топливе — природном газе, — подчеркивают чиновники.
До этого в многоэтажки на Пархоменко и Новороссийской тепло давала частная котельная. Но ей требуется ремонт. Волгоградцы уже не раз страдали от сбоев в работе.
Блочно-модульные котельные занимают мало места, их можно быстро установить на подготовленный фундамент. Так что жители центра смогут вскоре оценить их работу.