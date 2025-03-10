В Ростовской области хлеб подорожал, начиная с 2024 года, на 20%

Средняя стоимость килограмма хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной в марте 2024 года была 71 ₽ 62 коп., а в марте 2025 года 86 ₽.22 коп. В среднем самый дорогой хлеб продают в Сальске за 95 ₽.53 коп., а самый дешёвый в Миллерово за 70 ₽ 94 коп.