Беларусбанк поднял ставку популярной жилищной ипотеки

Такой процент будут платить те люди, кто не является очередником (нуждающимся в улучшении жилищных условий) и покупает квартиру не у застройщика. Совсем недавно ставка для этих случаев равнялась 17,5%. При покупке у застройщика годовой процент будет прежним — 17%.
Не изменилась и льготная ставка для очередников (тоже при покупке у застройщиков) — 14,5%. Во всех других случаях ставка у них будет 16% (ранее было 15%).
Популярный кредит выдается на срок до двух десятков лет. Около года назад ставки по нему для нуждающихся были ниже: 14,4% и 11,5%. У Беларусбанка также остается кредит «Ипотека с нами» по ставке от 3,5%, но он выдается только на жилье компаний-партнеров. На данный момент это 13 госкомпаний и 42 частные.
Привлекательные ставки по нему действуют только первый год, а далее они вырастают до 16,4% (при покупке у госкомпаний) и 17% (у частных застройщиков). Самая низкая начальная ставка будет в том случае, когда жилье возводит Главное управление капитального строительства Управления делами президента (3,5%). У некоторых частных компаний начальная ставка может быть и 10%.