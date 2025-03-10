Беларусбанк поднял ставку популярной жилищной ипотеки

Популярный кредит выдается на срок до двух десятков лет. Около года назад ставки по нему для нуждающихся были ниже: 14,4% и 11,5%. У Беларусбанка также остается кредит «Ипотека с нами» по ставке от 3,5%, но он выдается только на жилье компаний-партнеров. На данный момент это 13 госкомпаний и 42 частные.