Четыре здания построят для резидентов в индустриальном парке «Новосиб»

На территории индустриального парка площадью 1,3 гектара сегодня уже реализуют свои проекты 114 предприятий, 39 из них производственные. Здесь выпускают промышленные стиральные машины, металлоизделия, упаковку и тару из пластика, а также оборудование для пожаротушения. Основной резидент парка — новосибирский патронный завод. Оборот резидентов «Новосиба» составляет 9,8 млрд рублей.