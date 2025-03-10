Четыре здания построят для резидентов в индустриальном парке «Новосиб»

Индустриальный парк «Новосиб» находится в промышленной зоне Ленинского района города. С 2025-го по 2028-й годы здесь планируют построить для резидентов четыре новых здания. Общая площадь объектов составит свыше 14,6 тысяч квадратных метров, сообщает «Коммерсантъ».
Известно, что в новом здании разместит свои мощности производитель тактильного оборудования — «Тифлотехника». Строительство данного производственно-складского комплекса планируют завершить в четвертом квартале нынешнего года.
На территории индустриального парка площадью 1,3 гектара сегодня уже реализуют свои проекты 114 предприятий, 39 из них производственные. Здесь выпускают промышленные стиральные машины, металлоизделия, упаковку и тару из пластика, а также оборудование для пожаротушения. Основной резидент парка — новосибирский патронный завод. Оборот резидентов «Новосиба» составляет 9,8 млрд рублей.
Ранее BFM-Новосибирск сообщало, что правительство РФ утвердило постановление о создании в Новосибирской области особой экономической зоны.