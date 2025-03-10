В феврале в Молдове значительно выросло потребление газа

«Уровень оплаты за потребленный в этом году природный газ по состоянию на 28 февраля 2025 достигает 95,4% с ростом на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, и в абсолютных цифрах оценивается в 1,866 миллиарда леев», — заявили «Модовагазе».