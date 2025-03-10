В феврале в Молдове значительно выросло потребление газа

По сравнению с уровнем потребления января этот показатель также увеличился на 13,9 миллиона кубических метров, или на 9,9%.
Бытовые потребители, по состоянию на 28 февраля 2025 года, погасили 90,6% выставленных в счетах сумм, что идентично показателю такого же периода 2024 года.
Доля платежей юридических лиц достигла 97,2%, что на 1,9 процентного пункта выше показателей того же периода 2024 года.
Также в феврале от газораспределительной сети была отключена 451 точка потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности 3,336 миллиона леев.
«Уровень оплаты за потребленный в этом году природный газ по состоянию на 28 февраля 2025 достигает 95,4% с ростом на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, и в абсолютных цифрах оценивается в 1,866 миллиарда леев», — заявили «Модовагазе».