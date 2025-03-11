Миноритарные функции

С Дмитрием Пищальниковым по известным редакции телефонам связаться не удалось. Источник, знакомый с его позицией, пояснил, что информация о появлении нового акционера стала для него неожиданной. «Обычно такие планы обсуждаются между партнерами, — говорит он. — Есть подозрения, что новый миноритарий может быть номинальным или временным, но он точно может оказывать давление на основного акционера». При этом собеседник «Ъ-Прикамье» сообщил, что завод продолжает работать и готов сотрудничать с новыми инвесторами. В то же время источник полагает, что в ближайшие годы компания вряд ли сможет выплачивать дивиденды, поскольку заработанные средства уходят на текущую деятельность и модернизацию производства.