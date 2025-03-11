Машины-пылесосы вышли на уборку улиц Ростова

«Впервые в новом весеннем сезоне на маршруты вышли так называемые машины-пылесосы, которые собирают пыль с проезжей части», — пояснили в администрации.
Коммунальные службы приступили также к мойке дорожных ограждений.
Помимо этого, ежедневно во всех районах выполняется подметание тротуаров, патрульная уборка случайного мусора и урн.
В общей сложности во всех этих мероприятиях задействовано 113 единиц техники и 600 уборщиков территорий.
В ближайшее время подрядчик приступит к мойке тротуаров и остановочных комплексов, добавили в мэрии.