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Машины-пылесосы вышли на уборку улиц Ростова

Ростовская область, 11 марта 2025. DON24.RU. На уборку улиц Ростова выехали машины-пылесосы, информирует мэрия.

«Впервые в новом весеннем сезоне на маршруты вышли так называемые машины-пылесосы, которые собирают пыль с проезжей части», — пояснили в администрации.

Коммунальные службы приступили также к мойке дорожных ограждений.

Помимо этого, ежедневно во всех районах выполняется подметание тротуаров, патрульная уборка случайного мусора и урн.

В общей сложности во всех этих мероприятиях задействовано 113 единиц техники и 600 уборщиков территорий.

В ближайшее время подрядчик приступит к мойке тротуаров и остановочных комплексов, добавили в мэрии.