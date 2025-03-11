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Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 11 марта

Нацбанк Беларуси уменьшил курс доллара и курс евро, но поднял курс российского рубля на 11 марта, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 11 марта 2025 года, вторник. Так, стали ниже курс доллара и курс евро, но вырос курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 11 марта, Национальным банком определены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2037 белорусского рубля, 1 евро — 3,4762 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,5781 белорусского рубля.

В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими в понедельник, 10 марта, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля, наоборот, немного подрос. Ощутимее изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0088 белрубля, евро потерял 0,0128 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0053 белрубля.

Также МАРТ потребовало табачную сеть «Табакерка» устранить нарушения.