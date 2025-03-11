За сорняки и мусор на даче с 2025 года грозит штраф до 50 тысяч рублей

Доставшаяся по наследству от родственников дача может стать причиной штрафа до 50 тысяч рублей, если она зарастет сорняками. С марта 2025 года в России начал действовать закон, обязывающий владельцев содержать в порядке свои участки, рассказала aif.ru сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
Она отметила, что владельцам участков дается три года на то, чтобы привести их в порядок. Этот срок включает строительство жилого дома или организацию посадок плодоовощных культур.
«Несоблюдение этого требования может привести к штрафам в размере до 50 тысяч рублей или изъятию земли. Если участок не освоен (захламлён, зарос сорняками и т.д.), после предупреждения и истечения 6 месяцев на устранение нарушений он может быть изъят через суд», — объяснила сенатор.
Также Епифанова напомнила о штрафе, который грозит за организацию коммерческой деятельности на даче. Штрафы за нецелевое использование земли предусматривает.
статья 8.8 КоАП РФ.
«Штрафы для граждан составляют от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч и не более 100 тысяч рублей, если кадастровая стоимость установлена. Если кадастровая стоимость не установлена, штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей», — добавила Епифанова.
Ранее сенатор рассказала о штрафах за самовольную замену радиатора в многоквартирных домах.