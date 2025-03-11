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Нет большой квартиры — нет детей: Бастрыкин проверит действия органов опеки в Приморье

О ситуации с изъятием пятерых детей у местной жительницы стало известно центральному следкому.

Источник: PrimaMedia.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с изъятием пятерых детей у беременной жительницы Приморья из-за условий проживания, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее в Сети разлетелась информация о том, что у беременной женщины изъяли пятерых детей по причине отсутствия просторной квартиры. В настоящее время проводится проверка по факту возможной халатности в действиях властей. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и оценке опубликованных сведений. Ситуация находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее во Владивостоке 7-летний мальчик получил травму на стройке в районе улицы Нерчинской. После происшествия прокуратура Ленинского района организовала проверку. Инцидент произошёл в пятницу, 7 марта. Ребёнок получил ушиб голени, ему назначено амбулаторное лечение.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося. Отдельное внимание уделят оценке мер, принятых собственником здания для обеспечения безопасности объекта и предотвращения доступа посторонних, особенно детей.