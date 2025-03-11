Нет большой квартиры — нет детей: Бастрыкин проверит действия органов опеки в Приморье

Ранее в Сети разлетелась информация о том, что у беременной женщины изъяли пятерых детей по причине отсутствия просторной квартиры. В настоящее время проводится проверка по факту возможной халатности в действиях властей. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и оценке опубликованных сведений. Ситуация находится под контролем центрального аппарата Следственного комитета.