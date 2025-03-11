Адвокат Костина предупредила о штрафах за работу на дому

«За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе, самовольную перепланировку полагается штраф от одной до 1,5 тысяч рублей для граждан и до трех тысяч — для должностных лиц, к которым относится предприниматель. Меньше всего проблем будет с надомным пошивом одежды, бухгалтерскими услугами, репетиторством, юридическими и психологическими консультациями, — объяснила адвокат агентству “Прайм”.