Под Омском продают профсоюзную базу отдыха «Сибиряк» за 20 миллионов рублей

База сейчас активно работает и предлагает путёвки с размещением в стандартных номерах и трёхразовым питанием по ценам, варьирующимся от 1800 до 2700 рублей. Согласно информации на сайте Федерации профсоюзов, которая владеет объектом, «Сибиряк» уже давно стал популярным местом для отдыха — его история насчитывает 95 лет, и он является одним из первых учреждений такого рода в Омской области. Продать её готовы за 20 миллионов рублей, однако причина продажи в объявлении не уточняется.