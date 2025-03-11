Под Омском продают профсоюзную базу отдыха «Сибиряк» за 20 миллионов рублей

В селе Красноярка, в 50 километрах от Омска, продают базу отдыха «Сибиряк». Это заведение расположено в живописном сосновом бору на берегу Иртыша и представляет собой хорошую возможность для организации досуга. В продаже предлагаются четыре спальных корпуса, а также дополнительные пристройки, в том числе павильон-пристройка к столовой, офис, баня с современными системами безопасности, продуктовый склад, котельная, овощехранилище и насосная станция.
База сейчас активно работает и предлагает путёвки с размещением в стандартных номерах и трёхразовым питанием по ценам, варьирующимся от 1800 до 2700 рублей. Согласно информации на сайте Федерации профсоюзов, которая владеет объектом, «Сибиряк» уже давно стал популярным местом для отдыха — его история насчитывает 95 лет, и он является одним из первых учреждений такого рода в Омской области. Продать её готовы за 20 миллионов рублей, однако причина продажи в объявлении не уточняется.