Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство метро в Красноярске идет полным ходом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты продолжают обустраивать притоннельные сооружения и работают над котлованом для приема тоннелепроходческих комплексов.

Источник: Красноярское метро

На данный момент щиты «Соломея» и «Екатерина» совместно прошли более 1,7 километра. Работа ведется в сложных инженерно-геологических условиях. Строительство осуществляется с использованием современного метода «стена в грунте». Обустройство двух притоннельных сооружений идет на пересечении улиц Шахтеров и Полярная, а также на улице Конституции СССР вдоль набережной у реки Кача.

Кроме того, рабочие соорудят котлован для приема тоннелепроходческих комплексов длиной 30 метров и глубиной до 14 метров вдоль улицы Карла Маркса на примыкании к улице Сурикова, сообщается в телеграм-канале «Красноярское метро».