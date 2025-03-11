Строительство метро в Красноярске идет полным ходом

На данный момент щиты «Соломея» и «Екатерина» совместно прошли более 1,7 километра. Работа ведется в сложных инженерно-геологических условиях. Строительство осуществляется с использованием современного метода «стена в грунте». Обустройство двух притоннельных сооружений идет на пересечении улиц Шахтеров и Полярная, а также на улице Конституции СССР вдоль набережной у реки Кача.