В Челябинской области стали намного больше производить сливочного масла

В январе 2024 года производители Челябинской области выпустили 411,3 т сливочного масла. По сравнению с январем 2024 года производство этого продукта выросло на 99,6%, если же сравнивать показатель с производственными результатами декабря 2024 года, мы увидим, что он вырос на 4,5%. Очень интересно, приведет ли данный рост теперь к снижению цен на сливочное масло.
Не всем молочным продуктам в январе так везло. Например, производства сыра в Челябинской области в начале этого года наоборот снизилось. В сравнении с январем 2024 года оно ушло вниз на 7,2%, а в сравнении с декабрем 2024 года показало минус 13,2%. В январе 2025 упало в Челябинской области и производство творога. К декабрю оно снизилось на 4,9%. Правда, если сравнивать количество произведенного творога с показателями начала 2024 года, фиксируется рост на 1,1%.