В Челябинской области стали намного больше производить сливочного масла

Не всем молочным продуктам в январе так везло. Например, производства сыра в Челябинской области в начале этого года наоборот снизилось. В сравнении с январем 2024 года оно ушло вниз на 7,2%, а в сравнении с декабрем 2024 года показало минус 13,2%. В январе 2025 упало в Челябинской области и производство творога. К декабрю оно снизилось на 4,9%. Правда, если сравнивать количество произведенного творога с показателями начала 2024 года, фиксируется рост на 1,1%.