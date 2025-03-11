Почему растут цены на бензин и дизель на Дальнем Востоке

В 2021 году потребности ДФО в топливе оценивались в 2,5−3,3 млн тонн по бензину и 3−3,5 млн тонн по ДТ. С тех пор спрос едва ли серьезно вырос и уж точно не снизился. Как отмечает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов, основная проблема топливного рынка регионов, находящихся восточнее Иркутской области, — недостаток собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Дефицит по бензину составляет около 2 млн тонн в год, которые завозятся с НПЗ других регионов страны. Преимущественно из Сибирского федерального округа (СФО). Дорогая логистика, а в основном поставки идут по железной дороге (перевозки субсидируются, но полностью это проблему не решает), приводит к тому, что именно на Дальнем Востоке традиционно самый дорогой бензин и ДТ.