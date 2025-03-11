В омском ресторане Skopin сменился директор

Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, с 7 марта Светлану Скопин сменила на этом посту Дарья Зюбина. Вероятно, изменения связаны с тем, что в наследство вступили наследники скончавшегося в прошлом году Яна Скопина. Он был одним из учредителей «Фэт-Премиум». В настоящее время доли в компании также имеют Елена Бутакова и Александр Баженов.