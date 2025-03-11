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В омском ресторане Skopin сменился директор

Пост покинула вдова Яна Скопина Светлана.

Источник: Комсомольская правда

В известном омском ресторане Skopin произошла смена руководства. Заведениями этой сети в Омске и Новосибирске владеет ООО «Фэт-Премиум», директором которого с апреля 2019 года являлась жена основателя бренда, омского ресторатора Яна Скопина, Светлана.

Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, с 7 марта Светлану Скопин сменила на этом посту Дарья Зюбина. Вероятно, изменения связаны с тем, что в наследство вступили наследники скончавшегося в прошлом году Яна Скопина. Он был одним из учредителей «Фэт-Премиум». В настоящее время доли в компании также имеют Елена Бутакова и Александр Баженов.

Ранее мы писали о том, что омский ресторан меняет адрес.