Из аварийных домов в Башкирии расселили еще более 1000 человек

Напомним, в последние годы переселение граждан из аварийных домов шло в республике опережающими темпами. Не случайно Башкирия одной из первых в стране досрочно, еще в 2023 году, завершила реализацию национального проекта по сокращению аварийного фонда. Как в республике шёл процесс сноса и расселения аварийного жилья, читайте здесь.