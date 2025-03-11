Из аварийных домов в Башкирии расселили еще более 1000 человек

В ведомстве отметили, что сейчас в работе с аварийным жильем делают акцент на механизм комплексного развития территорий.
По данным минстроя Башкирии, в прошлом году было заключено 12 договоров о комплексном развитии территорий с градостроительным потенциалом в 0,86 млн квадратных метров.
Напомним, в последние годы переселение граждан из аварийных домов шло в республике опережающими темпами. Не случайно Башкирия одной из первых в стране досрочно, еще в 2023 году, завершила реализацию национального проекта по сокращению аварийного фонда. Как в республике шёл процесс сноса и расселения аварийного жилья, читайте здесь.
В прошлом году расселение из аварийного жилья продолжилось уже в рамках новой республиканской адресной программы.
Как сообщал Башинформ, в 2024 году в Башкирии был достигнут очередной исторический максимум — введено в эксплуатацию 3,348 млн квадратных метров жилья. Лидерами по площади введенного жилья являются Уфа, Уфимский, Иглинский районы, Стерлитамак и Октябрьский.
За шесть лет прирост объема вводимого жилья составил 1 млн квадратных метров. В рейтинге Российской Федерации Башкирия стабильно удерживает седьмую позицию, в Приволжском федеральном округе — вторую.