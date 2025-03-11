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Из аварийных домов в Башкирии расселили еще более 1000 человек

В 2024 году из аварийных домов площадью более 18 тысяч квадратных метров переехали в благоустроенные и безопасные квартиры 1120 жителей Башкирии, сообщили в минстрое региона.

Источник: Пресс-служба администрации Уфы

В ведомстве отметили, что сейчас в работе с аварийным жильем делают акцент на механизм комплексного развития территорий.

По данным минстроя Башкирии, в прошлом году было заключено 12 договоров о комплексном развитии территорий с градостроительным потенциалом в 0,86 млн квадратных метров.

Напомним, в последние годы переселение граждан из аварийных домов шло в республике опережающими темпами. Не случайно Башкирия одной из первых в стране досрочно, еще в 2023 году, завершила реализацию национального проекта по сокращению аварийного фонда. Как в республике шёл процесс сноса и расселения аварийного жилья, читайте здесь.

В прошлом году расселение из аварийного жилья продолжилось уже в рамках новой республиканской адресной программы.

Как сообщал Башинформ, в 2024 году в Башкирии был достигнут очередной исторический максимум — введено в эксплуатацию 3,348 млн квадратных метров жилья. Лидерами по площади введенного жилья являются Уфа, Уфимский, Иглинский районы, Стерлитамак и Октябрьский.

За шесть лет прирост объема вводимого жилья составил 1 млн квадратных метров. В рейтинге Российской Федерации Башкирия стабильно удерживает седьмую позицию, в Приволжском федеральном округе — вторую.