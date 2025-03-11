Курсы валют на 11 марта, цены на нефть и металлы

Нефть
Мировые цены на нефть в понедельник снижались, инвесторы оценивают ряд факторов, ожидая доклады по нефтяному рынку позднее на неделе, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru.
По состоянию на 21:55 аст цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 1,63% — до 69,21 доллара за баррель, апрельских фьючерсов WTI — на 1,61%, до 65,96 доллара.
Металлы
Стоимость золота в понедельник поднималась на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 22:03 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,7 доллара, или на 0,71%, до 2 893,3 доллара за тройскую унцию, стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,6%, до 32,4 доллара за унцию.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:10 аст bitcoin торговался по 78 752,3 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 5,02%, а ее капитализация составила 1,62 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 1 862,1 доллара, снизившись в цене на 8,81%. Капитализация этой криптовалюты составила 267,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,66 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 312,1 тенге.
1 азербайджанский манат 291,94 тенге.
10 армянский драм 12,66 тенге.
1 белорусский рубль 151,51 тенге.
1 бразильский реал 85,87 тенге.
10 венгерских форинтов 13,47 тенге.
1 гонконгский доллар 63,68 тенге.
1 грузинский лари 180,27 тенге.
1 датская крона 72,04 тенге.
1 дирхам ОАЭ 134,74 тенге.
1 доллар США 494,84 тенге.
1 евро 537,4 тенге.
1 индийская рупия 5,69 тенге.
1000 иранский риал 11,8 тенге.
1 канадский доллар 345,73 тенге.
1 китайский юань 68,42 тенге.
1 кувейтский динар 1607,04 тенге.
1 кыргызский сом 5,66 тенге.
1 малазийский ринггит 112,16 тенге.
1 мексиканский песо 24,44 тенге.
1 молдавский лей 27,57 тенге.
1 норвежская крона 45,76 тенге.
1 польский злотый 128,59 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 131,91 тенге.
1 российский рубль 5,58 тенге 1 СДР 657,47 тенге.
1 сингапурский доллар 372,12 тенге.
1 таджикский сомони 45,61 тенге.
1 тайский бат 14,72 тенге.
1 турецкая лира 13,58 тенге.
100 узбекских сумов 3,83 тенге.
1 украинская гривна 12,01 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 639,18 тенге.
1 чешская крона 21,47 тенге.
1 шведская крона 48,98 тенге.
1 швейцарский франк 563,66 тенге.
1 южноафриканский ранд 27,37 тенге.
100 южнокорейских вон 34,27 тенге.
1 японская иена 3,35 тенге.