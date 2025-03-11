Курсы валют на 11 марта, цены на нефть и металлы

Стоимость золота в понедельник поднималась на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов, пишет 1prime.ru. По состоянию на 22:03 аст цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,7 доллара, или на 0,71%, до 2 893,3 доллара за тройскую унцию, стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 1,6%, до 32,4 доллара за унцию.