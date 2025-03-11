В столице капитально отремонтировали 17 домов с французскими балконами

Во время работ фасад обновили: очистили, помыли, отремонтировали кирпичную кладку и обработали средством от грибка. Восстановили также форму рустованной части фасада и детали карниза. Затем поверхности обработали водоотталкивающим составом для защиты от осадков и покрасили здание в цвет «светло-коричневая тыква» и жемчужно-белый оттенок. Кроме того, обновили цоколь, отремонтировали входные группы, привели в порядок балконы, а также заменили отливы и отмостку.