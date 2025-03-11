В столице капитально отремонтировали 17 домов с французскими балконами

За последние 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновили 17 домов с французскими балконами. Их особенность — отсутствие собственной площадки. Вместо нее есть ограждение, установленное прямо перед дверным проемом с наружной стороны.
Доходный дом В. С. Татищева
В 2023 году капитально отремонтировали доходный дом графа В. С. Татищева в районе Замоскворечье. Здание находится по адресу: Пятницкая улица, дом 43, строение 1. Его построили в 1913 году по проекту архитектора Густава Гельриха. Фасад выделяют трехгранные эркеры и многочисленные элементы лепнины, на уровне третьего — пятого этажей располагаются пилястры с коринфскими капителями и барельефные медальоны.
Для сохранения изначальной красоты здания специалисты фонда капитального ремонта (ФКР) разработали индивидуальный проект, а также подобрали современные материалы и технологии. Сначала мастера очистили поверхности от грязи и нанесли на них современный антигрибковый состав для увеличения срока службы материалов. Затем отремонтировали штукатурный слой, частично заменили кирпичи и устранили дефекты. На последнем этапе стены покрасили в исторические оттенки — слоновой кости и светлой слоновой кости. Чтобы восстановить декор, аккуратно отреставрировали фрагменты и нанесли свежий слой краски.
Дом в стиле неоклассики
Привели в порядок здание по адресу: Люсиновская улица, дом 53. Десятиэтажный многоквартирный дом в стиле неоклассики был построен в 1958 году. Центральная и боковые части главного фасада выделяются портиками, украшенными пилястрами и карнизами.
Во время работ фасад обновили: очистили, помыли, отремонтировали кирпичную кладку и обработали средством от грибка. Восстановили также форму рустованной части фасада и детали карниза. Затем поверхности обработали водоотталкивающим составом для защиты от осадков и покрасили здание в цвет «светло-коричневая тыква» и жемчужно-белый оттенок. Кроме того, обновили цоколь, отремонтировали входные группы, привели в порядок балконы, а также заменили отливы и отмостку.
Доходный дом в стиле модерн
В 2025 году специалисты планируют завершить капитальный ремонт доходного дома А. Н. Монигетти в Басманном районе. Он находится по адресу: Фурманный переулок, дом 18. Здание в стиле модерн построили в 1917 году по проекту архитектора Н. П. Матвеева. Французские балконы на фасаде украшают кованые аутентичные решетки с растительным орнаментом.
Специалисты приведут в порядок фасад, подвал и крышу, заменят ряд инженерных систем, расчистят и промоют открытые поверхности, отремонтируют кирпичную кладку, а места, куда проникает влага, обработают антигрибковыми составами. Отдельного внимания потребует ремонт декоративных элементов. Здание оштукатурят и окрасят. Фасаду вернут исторические оттенки: кремово-белый и «серый янтарь».
Кроме того, мастера приведут в порядок подвал и отремонтируют крышу. На скатной кровле заменят покрытие и обрешетку. Деревянные конструкции покроют специальным составом для защиты от огня и биологических повреждений. Для поддержания оптимального температурного и влажностного режима установят плиты из минеральной ваты. Планируется заменить электрическую сеть, магистрали центрального отопления, а также системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения.
В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что реализующаяся в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».