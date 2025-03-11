В Челябинске расселили два аварийных дома, в очереди еще 30

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям завершил переселение жителей из двух аварийных домов: 29 по улице Колхозная (Калининский район), 25 по улице Октябрьская в поселке Новосинеглазово (Советский район).
«Собственники получили либо новые квартиры, либо денежные компенсации. Всего из аварийных домов, которые теперь могут быть снесены, выехали 22 семьи», — говорится в комментарии мэрии.
Продолжается работа по расселению еще 30 домов. В том числе, по адресу: Свердловский проспект, 6. Дом будет снесен после того, как все его жильцы примут решение о переселении, выбрав денежную компенсацию или новое жилье соразмерной площади.
Отмечается, что все мероприятия реализуются за счет средств областного бюджета. С начала 2025 года в южноуральской столице расселили шесть ветхо-аварийных домов, улучшили жилищные условия 65 семей.