Новое такси от мобильного оператора А1 начнет работать в Беларуси весной 2025

Так, А1 намерена открыть в Беларуси национальный сервис такси. В компании подчеркнули, что рынок такси в стране довольно обширный, охватывающий около 1,3 миллиарда рублей в год по всей стране. Однако есть ряд причин, которые мешают его быстрому развитию.