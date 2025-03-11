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Новое такси от мобильного оператора А1 начнет работать в Беларуси весной 2025

В Беларуси начнет работать новый оператор такси А1.

Источник: Комсомольская правда

Компания А1 откроет новый сервис такси в Беларуси, пишет av.by.

Так, А1 намерена открыть в Беларуси национальный сервис такси. В компании подчеркнули, что рынок такси в стране довольно обширный, охватывающий около 1,3 миллиарда рублей в год по всей стране. Однако есть ряд причин, которые мешают его быстрому развитию.

— Основная причина, не позволяющая развивать этот рынок и влиять на цены, — монополия одного крупного агрегатора, занимающего свыше 90% рынка, — прокомментировал начальник управления инфраструктурных решений и руководитель проекта «А1 такси» Евгений Левданский.

Поэтому А1 намерен «предложить альтернативу» и запускает собственное приложение для такси. На данный момент идет тестирование всех систем, получаются нужные разрешения. Компания становится агрегатором платежей, регистрируются инфоресурсы. Кроме того, необходимо вступить в реестр диспетчеров такси, подготовить юридическую базу и программы лояльности.

Полноценный запуск нового сервиса такси в Беларуси планируется на май 2025-го.

А еще мы писали, что популярный маркетплейс Wildberries может запустить в Беларуси свое такси.

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