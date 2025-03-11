Трамвайную ветку до Новокольцовского в Екатеринбурге построят в три этапа

На прошлой неделе были завершены общественные обсуждения проекта. Один из пяти участников обсуждений предложил рассмотреть возможность расширения дороги на участке улиц Самолетной — Щербакова с обустройством дополнительной полосы для выезда от Щербакова, 2д в сторону объездной автодороги. По словам екатеринбуржца, на данном участке находится неудобный выезд. Замечание решено включить в проект.