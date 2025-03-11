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Трамвайную ветку до Новокольцовского в Екатеринбурге построят в три этапа

Стало известно, как будут строить трамвайную линию до Новокольцовского в Екатеринбурге.

Новую трамвайную линию от Ботаники до Новокольцовского в Екатеринбурге планируется построить в три этапа. Об этом сообщает пресс-служба компании «Синара-Девелопмент».

В рамках первого этапа планируется проложить 2,8 км путей. Точкой отсчета станет трамвайное кольцо по улице Юлиуса Фучика около ТЦ «Дирижабль». На этом этапе линия протянется до Щербакова, 20.

В целом проектируемая линия включает в себя два эстакадных участка, два разворотных трамвайных кольца, депо и 22 остановочных пункта. Общая протяженность составит 14,2 км. Проектом предусмотрено строительство трамвайного депо в районе Птицефабрики. Точные сроки строительства и объем инвестиций компания не приводит.

На прошлой неделе были завершены общественные обсуждения проекта. Один из пяти участников обсуждений предложил рассмотреть возможность расширения дороги на участке улиц Самолетной — Щербакова с обустройством дополнительной полосы для выезда от Щербакова, 2д в сторону объездной автодороги. По словам екатеринбуржца, на данном участке находится неудобный выезд. Замечание решено включить в проект.