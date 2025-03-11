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КазМунайГаз и Total Energies обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере и ВИЭ

Во время рабочего визита в США председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов провел встречу с председателем совета директоров и президентом Total Energies Патриком Пуянне, сообщает ИА El.kz.

Источник: Официальный канал КазМунайГаза

На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли, проекты в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) и пути снижения выбросов парниковых газов.

Ключевые темы обсуждения:

  • Развитие Северо-Каспийского проекта и дальнейшее освоение месторождения Кашаган (Этап 2Б).
  • Увеличение доли местного содержания в нефтегазовых проектах Казахстана.
  • Совместная работа над декарбонизацией и сокращением выбросов парниковых газов.
  • Реализация проекта ВЭС «Мирный» мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.
  • Взаимодействие по технологиям улавливания, хранения и утилизации углерода (CCUS).

Асхат Хасенов подчеркнул, что развитие локального производства и поддержка национальной экономики являются важными стратегическими приоритетами КМГ.

В сфере ВИЭ особое внимание уделено проекту ветровой электростанции «Мирный», который станет значимым шагом в достижении углеродной нейтральности Казахстана в рамках Парижского соглашения.

Дополнительно КМГ выразил интерес к изучению опыта Total Energies в реализации проектов по улавливанию и хранению углерода, таких как «Северное сияние» в Норвегии.

Компании продолжат сотрудничество по ключевым направлениям, включая устойчивое развитие, модернизацию нефтегазовой отрасли и внедрение передовых технологий в Казахстане.