КазМунайГаз и Total Energies обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере и ВИЭ

На встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли, проекты в сфере возобновляемой энергетики (ВИЭ) и пути снижения выбросов парниковых газов.
Ключевые темы обсуждения:
- Развитие Северо-Каспийского проекта и дальнейшее освоение месторождения Кашаган (Этап 2Б).
- Увеличение доли местного содержания в нефтегазовых проектах Казахстана.
- Совместная работа над декарбонизацией и сокращением выбросов парниковых газов.
- Реализация проекта ВЭС «Мирный» мощностью 1 ГВт в Жамбылской области.
- Взаимодействие по технологиям улавливания, хранения и утилизации углерода (CCUS).
Асхат Хасенов подчеркнул, что развитие локального производства и поддержка национальной экономики являются важными стратегическими приоритетами КМГ.
В сфере ВИЭ особое внимание уделено проекту ветровой электростанции «Мирный», который станет значимым шагом в достижении углеродной нейтральности Казахстана в рамках Парижского соглашения.
Дополнительно КМГ выразил интерес к изучению опыта Total Energies в реализации проектов по улавливанию и хранению углерода, таких как «Северное сияние» в Норвегии.
Компании продолжат сотрудничество по ключевым направлениям, включая устойчивое развитие, модернизацию нефтегазовой отрасли и внедрение передовых технологий в Казахстане.