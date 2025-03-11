Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын: построить «УГМК Арену» было сложнее, чем запустить завод

В приветственном слове на открытии арены Андрей Козицын признался, что в детстве сам мечтал стать хоккеистом. «Мы с друзьями заливали лед, сами шили себе защиту, загибали клюшки в батареях и играли. И сегодня я хочу, чтобы моя мечта сбылась и стала явью для как можно большего числа ребятишек. Я хотел бы поблагодарить сегодня наших почетных гостей, потому что без них ничего бы этого не было. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым мы пять лет назад решили построить достойный дом для нашей хоккейной команды “Автомобилист”, дом, в котором будут собираться люди, которые любят хоккей.