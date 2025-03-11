Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын: построить «УГМК Арену» было сложнее, чем запустить завод

Президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын рассказал о строительстве «УГМК-Арены», торжественное открытие которой состоялось сегодня. «Я в своей жизни запускал много различных предприятий и могу сказать: проще запустить завод, чем то место, где мы сейчас находимся. Это объективная реальность», — заявил он, общаясь с журналистами в перерыве матча «Автомобилист» — ЦСКА.
Андрей Козицын отметил, что на стадии проектирования специалисты объездили лучшие арены, перенимая передовой опыт, были учтены все стандарты Континентальной хоккейной лиги. "То, что вы видите сейчас, получилось благодаря тому, что была построена конструктивная работа с КХЛ.
Арена XXI века на 12 тыс. зрителей — это результат большого интеллектуального труда, человеческих усилий. Я хочу сказать слова благодарности всем, кто участвовал в ее создании, без профессионального взаимодействия всего этого могло и не быть", — отметил Андрей Козицын.
Отвечая на вопрос журналиста ЕАН, решился ли бы он вновь взяться за такой сложный проект, Андрей Козицын ответил утвердительно.
«Почему нет? Конечно. За эти 5 лет, что была стройка, мы проектировали одну арену, а в итоге построили совершенно другую. Получилось достойно!» — отметил он.
Президент «Автомобилиста» отметил, что сейчас арену обслуживает персонал, который работал в «Уральце», также продолжается набор новых кадров.
В приветственном слове на открытии арены Андрей Козицын признался, что в детстве сам мечтал стать хоккеистом. «Мы с друзьями заливали лед, сами шили себе защиту, загибали клюшки в батареях и играли. И сегодня я хочу, чтобы моя мечта сбылась и стала явью для как можно большего числа ребятишек. Я хотел бы поблагодарить сегодня наших почетных гостей, потому что без них ничего бы этого не было. Вместе с губернатором Евгением Куйвашевым мы пять лет назад решили построить достойный дом для нашей хоккейной команды “Автомобилист”, дом, в котором будут собираться люди, которые любят хоккей.
И я считаю, что нам с Евгением Владимировичем за то, что мы обещали друг другу тогда, перед нами, перед вами, болельщики и хоккеисты, не стыдно. У нас все получилось! С праздником! «- сказал президент “Автомобилиста”.
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высоко оценил новую арену, назвав ее одной из лучших в Лиге. «Мы побывали на экскурсии, и могу сказать, что арена соответствует всем мировым стандартам. Видно, что в строительство вложена душа, сердце! Думаю, что она станет точкой притяжения не только жителей Екатеринбурга, но и гостей города», — сказал он. В беседе с журналистами он не исключил, что в будущем здесь проведут Матч всех звезд КХЛ.
Почетными участниками церемонии открытия также стали секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярев, уральский полпред президента Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Федерации хоккея России, многократный чемпион Европы и мира, трехкратный олимпийский чемпион, легенда хоккея Владислав Третьяк.
Напомним, что сейчас на ледовой арене проходит матч «Автомобилист» — «ЦСКА». Перед его началом болельщиков ждало яркое открытие. В шоу были использованы современные сценические решения и спецэффекты, демонстрирующие технологические возможности площадки. 3D-мэппинг и проекции рассказали историю строительства арены — от первых чертежей до грандиозного завершения. Дирижабли с символами мечты, парившие над трибунами, создали атмосферу волшебства, а объемные инсталляции подчеркнули двойное предназначение арены — для спорта и для творчества. Музыкальное сердце события — группа на эффектных платформах, которые парили над ареной, отражая гармонию традиций и новаторства. Финал шоу украсила динамичная 3D-модель логотипа ХК «Автомобилист», символизируя поддержку болельщиков родного клуба.