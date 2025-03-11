Хабаровчане смогут бесплатно освоить новую профессию по нацпроекту «Кадры»

— Президент поручил обеспечить возможность, чтобы граждане, которые ищут работу, могли получить дополнительное образование по приоритетным направлениям подготовки. Правительство усовершенствовало организацию бесплатного переобучения по самым востребованным профессиям, — сказал Михаил Мишустин на состоявшемся накануне оперативном совещании с вице-премьерами. — Рассчитываем, что ежегодно при поддержке государства подготовку станут проходить и смогут трудоустроиться свыше 104 тысяч человек. И наши предприятия получат востребованные и компетентные кадры.