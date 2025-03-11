Хабаровчане смогут бесплатно освоить новую профессию по нацпроекту «Кадры»

В Хабаровском крае, как и в других регионах России, у многих граждан сохранится возможность совершенно бесплатно получить востребованную на рынке труда профессию. Программа переобучения запускается по новому национальному проекту «Кадры», который был инициирован президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Постановление об обновлённом положении по организации такой переподготовки подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Президент поручил обеспечить возможность, чтобы граждане, которые ищут работу, могли получить дополнительное образование по приоритетным направлениям подготовки. Правительство усовершенствовало организацию бесплатного переобучения по самым востребованным профессиям, — сказал Михаил Мишустин на состоявшемся накануне оперативном совещании с вице-премьерами. — Рассчитываем, что ежегодно при поддержке государства подготовку станут проходить и смогут трудоустроиться свыше 104 тысяч человек. И наши предприятия получат востребованные и компетентные кадры.
В программе предусмотрены категории граждан, которые могут пройти бесплатное обучение. Среди них:
люди с ограниченными возможностями здоровья;
женщины и мужчины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет;
граждане старше 50 лет;
матери, воспитывающие детей дошкольного возраста;
молодые люди до 35 лет из определённых категорий;
участники и члены семей ветеранов специальной военной операции;
люди, ищущие работу, безработные или находящиеся под угрозой увольнения.
Чтобы узнать о доступных направлениях обучения и подать заявку, можно воспользоваться порталом «Работа России». После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в центре занятости, где специалисты помогут выбрать программу с учётом ваших навыков и карьерных целей.
Бесплатное обучение предоставляют Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Томский государственный университет и Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
До 2025 года программа бесплатного обучения и дополнительного профессионального образования была частью национального проекта «Демография».
Ранее сообщалось, что по новому нацпроекту «Кадры» с 2025 по 2027 годы Хабаровский край получит почти миллиард рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на различные цели. Например, на организацию обучения работников оборонно-промышленного комплекса будет выделено 37,9 млн рублей, на программу повышения мобильности трудовых ресурсов — 662,7 млн рублей, а на повышение эффективности и модернизацию службы занятости — 273 млн рублей.