В Башкирии запустили первую российскую станцию сотовой связи

В планах оператора — запуск ещё 14 таких станций на территории региона. Они появятся в Буздякском, Зианчуринском, Татышлинском, Миякинском, Стерлибашевском, Баймакском, Архангельском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Караидельском и Ишимбайском районах. Оборудование разработано и произведено российским телеком-вендором ООО «Иртея», 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС».