В Башкирии запустили первую российскую станцию сотовой связи

В планах оператора — запуск ещё 14 таких станций на территории региона. Они появятся в Буздякском, Зианчуринском, Татышлинском, Миякинском, Стерлибашевском, Баймакском, Архангельском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Караидельском и Ишимбайском районах. Оборудование разработано и произведено российским телеком-вендором ООО «Иртея», 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС».
«Постепенный переход операторов связи на отечественное оборудование повысит надежность телекоммуникаций и интернета. Импортозамещение базовых станций является важным шагом на пути к технологическому суверенитету и обеспечению безопасности», — подчеркнул глава регионального ведомства Геннадий Разумикин.
В компании-поставщике сотовой связи заявили, что в Башкирии запускается одна из самых больших в стране партий базовых станций «Иртея».
Ранее сообщалось об оснащении связью трассы Уфа — Инзер — Белорецк.