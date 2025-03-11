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В Башкирии запустили первую российскую станцию сотовой связи

В Башкирии запущена первая база мобильной связи российского производства «Иртея». Станция установлена в поселке Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района с населением более 500 человек, сообщили в пресс-службе минцифры РБ.

Источник: минцифры РБ

В планах оператора — запуск ещё 14 таких станций на территории региона. Они появятся в Буздякском, Зианчуринском, Татышлинском, Миякинском, Стерлибашевском, Баймакском, Архангельском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Караидельском и Ишимбайском районах. Оборудование разработано и произведено российским телеком-вендором ООО «Иртея», 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС».

«Постепенный переход операторов связи на отечественное оборудование повысит надежность телекоммуникаций и интернета. Импортозамещение базовых станций является важным шагом на пути к технологическому суверенитету и обеспечению безопасности», — подчеркнул глава регионального ведомства Геннадий Разумикин.

В компании-поставщике сотовой связи заявили, что в Башкирии запускается одна из самых больших в стране партий базовых станций «Иртея».

Ранее сообщалось об оснащении связью трассы Уфа — Инзер — Белорецк.