В Казахстане ввели новые правила для банков

Теперь такие банки не смогут выплачивать дивиденды акционерам, бонусы руководителям и увеличивать административные расходы.
Коротко о главных изменениях в банковском законодательстве.
Запрещены дивиденды и бонусы — члены правлений банков, получающих помощь от Нацбанка, не смогут получать бонусные выплаты и дивиденды.
Ограничены операции со связанными лицами — запрещена выдача кредитов и других выплат компаниям и лицам, связанным с банком.
Контроль административных расходов — банкам нельзя увеличивать операционные расходы, пока они пользуются займом последней инстанции.
Также вводятся следующие новшества. Пересмотр качества активов — анализ AQR (оценка качества активов) теперь будет использоваться для определения реальной стоимости проблемных активов. Более широкий перечень обеспечения — банки смогут предлагать больше активов в залог при получении займов. Упрощенный документооборот — сокращено количество документов, необходимые для подачи заявки на заем, и появилась возможность подачи онлайн.
Точные списки банков, которые уже получали займы последней инстанции, официально не публикуются. Однако в прошлом подобные меры поддержки использовались для банков, испытывающих временные проблемы с ликвидностью, отметили эксперты QAMS.