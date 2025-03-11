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В Казахстане ввели новые правила для банков

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовало новые правила для банков, получающих «займы последней инстанции» от Национального банка Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

Теперь такие банки не смогут выплачивать дивиденды акционерам, бонусы руководителям и увеличивать административные расходы.

прокомментировали документ эксперты Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров (QAMS)

Коротко о главных изменениях в банковском законодательстве.

Запрещены дивиденды и бонусы — члены правлений банков, получающих помощь от Нацбанка, не смогут получать бонусные выплаты и дивиденды.

Ограничены операции со связанными лицами — запрещена выдача кредитов и других выплат компаниям и лицам, связанным с банком.

Контроль административных расходов — банкам нельзя увеличивать операционные расходы, пока они пользуются займом последней инстанции.

Также вводятся следующие новшества. Пересмотр качества активов — анализ AQR (оценка качества активов) теперь будет использоваться для определения реальной стоимости проблемных активов. Более широкий перечень обеспечения — банки смогут предлагать больше активов в залог при получении займов. Упрощенный документооборот — сокращено количество документов, необходимые для подачи заявки на заем, и появилась возможность подачи онлайн.

Точные списки банков, которые уже получали займы последней инстанции, официально не публикуются. Однако в прошлом подобные меры поддержки использовались для банков, испытывающих временные проблемы с ликвидностью, отметили эксперты QAMS.