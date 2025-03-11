В Казахстане ввели новые правила для банков

Также вводятся следующие новшества. Пересмотр качества активов — анализ AQR (оценка качества активов) теперь будет использоваться для определения реальной стоимости проблемных активов. Более широкий перечень обеспечения — банки смогут предлагать больше активов в залог при получении займов. Упрощенный документооборот — сокращено количество документов, необходимые для подачи заявки на заем, и появилась возможность подачи онлайн.