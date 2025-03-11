Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге ночная парковка на городских стоянках станет бесплатной

Мэрия уральской столицы готовится обновить правила парковки по месту жительства.

В администрации Екатеринбурга обновят правила парковки по месту жительства. Горожане смогут оставлять автомобили у дома в нерабочее время без финансовых трат.

«Бесплатная ночная парковка на муниципальных стоянках станет возможна с 20.00 до 08.00, — сообщают в мэрии. — В силе остаются планы по введению в городе парковок для резидентов. Благодаря им жители Екатеринбурга смогут безлимитно пользоваться муниципальными стоянками возле своих домов».

Напомним, стоимость «подписки» на паркинг составит три тысячи рублей в год.

Сейчас в Екатеринбурге припарковать машины можно на более чем 5 тысячах специально оборудованных местах на 101 локации, стоимость парковки составляет 50 рублей в час.