В Екатеринбурге ночная парковка на городских стоянках станет бесплатной

«Бесплатная ночная парковка на муниципальных стоянках станет возможна с 20.00 до 08.00, — сообщают в мэрии. — В силе остаются планы по введению в городе парковок для резидентов. Благодаря им жители Екатеринбурга смогут безлимитно пользоваться муниципальными стоянками возле своих домов».