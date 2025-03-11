В Екатеринбурге ночная парковка на городских стоянках станет бесплатной

В администрации Екатеринбурга обновят правила парковки по месту жительства. Горожане смогут оставлять автомобили у дома в нерабочее время без финансовых трат.
«Бесплатная ночная парковка на муниципальных стоянках станет возможна с 20.00 до 08.00, — сообщают в мэрии. — В силе остаются планы по введению в городе парковок для резидентов. Благодаря им жители Екатеринбурга смогут безлимитно пользоваться муниципальными стоянками возле своих домов».
Напомним, стоимость «подписки» на паркинг составит три тысячи рублей в год.
Сейчас в Екатеринбурге припарковать машины можно на более чем 5 тысячах специально оборудованных местах на 101 локации, стоимость парковки составляет 50 рублей в час.