Власти Екатеринбурга запустили реконструкцию Городка чекистов

В 2022 году комплекс «Городок чекистов» могли исключить из реестра объектов культурного наследия. Соответствующие объявления тогда разослала управляющая компания «Фонд Радомир». Она ссылалась на письмо от Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга. Коммунальщики добавили, что нужно оформить протокол общего собрания собственников квартир о принятии решения по исключению дома из реестра ОКН. До этого экс-депутат Екатеринбургской городской думы от КПРФ Виктор Сомиков во время заседания комиссии по местному самоуправлению выступил за ревизию памятников. Среди них он называл и Городок чекистов.