Власти Екатеринбурга запустили реконструкцию Городка чекистов

Администрация Екатеринбурга начала поиск подрядчика для разработки научно-проектной документации по ремонту крыши комплекса «Городок чекистов». Это следует из информации, опубликованной на сайте Госзакупок.
Начальная цена аукциона составляет 10 млн рублей. Подрядчик должен подготовить проект к 1 июля 2025 года.
Как писал ЕАН, реставрация кровли домов, входящих в комплекс «Городок чекистов» в Екатеринбурге, может начаться осенью. Глава города Алексей Орлов в конце прошлого года на прямой линии с жителями сообщил, что ему постоянно поступают обращения жителей о проблемах с кровлей и инженерными сетями. Позже к вопросу о реставрации Городка чекистов подключился и губернатор Евгений Куйвашев.
В 2022 году комплекс «Городок чекистов» могли исключить из реестра объектов культурного наследия. Соответствующие объявления тогда разослала управляющая компания «Фонд Радомир». Она ссылалась на письмо от Управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города Екатеринбурга. Коммунальщики добавили, что нужно оформить протокол общего собрания собственников квартир о принятии решения по исключению дома из реестра ОКН. До этого экс-депутат Екатеринбургской городской думы от КПРФ Виктор Сомиков во время заседания комиссии по местному самоуправлению выступил за ревизию памятников. Среди них он называл и Городок чекистов.