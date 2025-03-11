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На 85% готова трасса Дюртюли — Ачит магистрали М-12 «Восток»

На данный момент трасса Дюртюли — Ачит, которая станет частью дороги М-12 «Восток» (Москва — Казань — Екатеринбург), готова на 85%

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«И в Башкортостане, и в Пермском крае, и в Свердловской области уже достаточно высокая степень готовности, — сообщил вице-премьер. — На магистрали построят 99 искусственных сооружений, включая путепроводы, мосты и биопереходы».

На трассе готовят площадки для многофункциональных зон дорожного сервиса, прокладывают линии связи.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что после окончания работ можно будет доехать от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга без светофоров.

«МК-Урал» ранее писал, что в июне 2025 года планируется запустить движение на участке от Дюртюли до Ачита трассы М-12 «Восток».

Ранее планировалось, что движение запустят раньше срока — в конце 2024 года. Причиной перенесения сроков стали осадки, выпавшие в Башкортостане. Они не позволили выполнить весь объем работ.