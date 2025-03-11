На 85% готова трасса Дюртюли — Ачит магистрали М-12 «Восток»

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
«И в Башкортостане, и в Пермском крае, и в Свердловской области уже достаточно высокая степень готовности, — сообщил вице-премьер. — На магистрали построят 99 искусственных сооружений, включая путепроводы, мосты и биопереходы».
На трассе готовят площадки для многофункциональных зон дорожного сервиса, прокладывают линии связи.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что после окончания работ можно будет доехать от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга без светофоров.
«МК-Урал» ранее писал, что в июне 2025 года планируется запустить движение на участке от Дюртюли до Ачита трассы М-12 «Восток».
Ранее планировалось, что движение запустят раньше срока — в конце 2024 года. Причиной перенесения сроков стали осадки, выпавшие в Башкортостане. Они не позволили выполнить весь объем работ.