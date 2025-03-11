Иркутский аэропорт обжалует решение суда о запрете ввода в эксплуатацию нового терминала

Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил постановление арбитражного суда Иркутской области, которое ранее признавало законным строительство нового терминала в аэропорту столицы Приангарья и разрешало его ввод в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, АО «Международный Аэропорт Иркутск» ожидает получения полного текста судебного решения и его передачи сторонам процесса, пишет ИА IrkutskMedia.