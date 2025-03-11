Иркутский аэропорт обжалует решение суда о запрете ввода в эксплуатацию нового терминала

Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил постановление арбитражного суда Иркутской области, которое ранее признавало законным строительство нового терминала в аэропорту столицы Приангарья и разрешало его ввод в эксплуатацию. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, АО «Международный Аэропорт Иркутск» ожидает получения полного текста судебного решения и его передачи сторонам процесса, пишет ИА IrkutskMedia.
После изучения документа будет проведен анализ причин, по которым апелляционный суд отменил решение первой инстанции, и в установленные законом сроки будет подготовлена и подана кассационная жалоба.
«Приоритетной задачей остается скорейший ввод терминала в эксплуатацию, что позволит значительно улучшить качество обслуживания пассажиров, повысить пропускную способность аэропорта и создать более комфортные условия для пребывания в нем», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в конце ноября 2024 года арбитражный суд Приангарья отменил запрет на ввод нового терминала иркутского аэропорта. Требования воздушной гавани были удовлетворены в полном объёме — представление Байкало-Ангарской прокуратуры было признано незаконным. Решение Арбитражного суда отменило ранее вынесенное представление и обеспечительные меры, которые запрещали ввод терминала в эксплуатацию.