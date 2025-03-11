Кыргызстан отказывается от казахстанской нефти

Объем поставок казахстанской нефти в Кыргызстан в 2024 году снизился в 17 раз — с 7 802 тонн (в 2023 году) до 462 тонн.
На эту тенденцию обратил внимание Telegram-канал «Нефть и газ Казахстан. Факты и комментарии».
Владелец канала, аналитик Олег Червинский отметил, что Кыргызстан и Россия согласовали квоты на беспошлинные поставки — 50 тысяч тонн нефти и 1,45 млн тонн нефтепродуктов. Одновременно кыргызская сторона начала переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR о закупке нефти (соглашение пока не подписано, так как препятствием остается сложная логистика доставки).
Собственная добыча нефти в Кыргызстане в 2023 году составила 299 тысяч тонн. 97% из них пришлось на месторождения в Джалал-Абадской области и 3% — на Баткенскую. Основными переработчиками сырья являются китайский НПЗ «Джунда» в Кара-Балте (800 тысяч тонн) и НПЗ «Кыргыз Петролеум» в Джалал-Абаде (500 тысяч тонн).
После модернизации НПЗ «Джунда» производство автобензина в Кыргызстане выросло до 153 380 тонн, выпуск дизтоплива увеличился на 40% (до 175 428 тонн), а мазута — на 23% (до 214 765 тонн).