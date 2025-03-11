Кыргызстан отказывается от казахстанской нефти

Собственная добыча нефти в Кыргызстане в 2023 году составила 299 тысяч тонн. 97% из них пришлось на месторождения в Джалал-Абадской области и 3% — на Баткенскую. Основными переработчиками сырья являются китайский НПЗ «Джунда» в Кара-Балте (800 тысяч тонн) и НПЗ «Кыргыз Петролеум» в Джалал-Абаде (500 тысяч тонн).