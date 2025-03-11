Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На уборку свердловских дорог вышло 358 снегоуборочных машин

В Свердловской области десятки машин спецтехники вышли на устранение последствий снегопада.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области утром 11 марта на борьбу с последствиями снегопада вышло 358 единиц спецтехники. За минувшие сутки в регионе выпало около 10 сантиметров снега, сообщает местное Управление автомобильных дорог.

— На ключевые трассы региона выведены усиленные звенья дорожных машин. Всего задействовано 238 комбинированных дорожных машин, 32 автомобиля с отвалом, 46 автогрейдеров, 42 единицы другой техники, — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Для устранения скользкости дорогу посыпали почти 11 тысячами тонн пескосоляной смеси. Ночью и утром 11 марта на Екатеринбургской кольцевой дороге и Кольцовском тракте со снегом боролись 30 единиц техники.