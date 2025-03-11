На уборку свердловских дорог вышло 358 снегоуборочных машин

В Свердловской области утром 11 марта на борьбу с последствиями снегопада вышло 358 единиц спецтехники. За минувшие сутки в регионе выпало около 10 сантиметров снега, сообщает местное Управление автомобильных дорог.
— На ключевые трассы региона выведены усиленные звенья дорожных машин. Всего задействовано 238 комбинированных дорожных машин, 32 автомобиля с отвалом, 46 автогрейдеров, 42 единицы другой техники, — сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Для устранения скользкости дорогу посыпали почти 11 тысячами тонн пескосоляной смеси. Ночью и утром 11 марта на Екатеринбургской кольцевой дороге и Кольцовском тракте со снегом боролись 30 единиц техники.