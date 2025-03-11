МРОТ в Татарстане: как рассчитывается и на что влияет

Федеральный МРОТ устанавливается Правительством РФ и закрепляется законодательно. Кроме федерального значения, в каждом регионе России могут устанавливаться свои МРОТ. Они не могут быть ниже федерального показателя, но могут быть выше, если это необходимо для компенсации региональных особенностей стоимости жизни.