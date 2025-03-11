Между Краснодаром и Луганском запустили новые автобусные рейсы, сообщается в телеграм-канале Росавтотранса.
Автобусы отправляются каждый день. Из Краснодара отправление в 08:30 и в 21:10. Прибытие в Луганск в 16:50 и в 07:45 следующего дня. Предусмотрены несколько остановок: в Антраците в 15:00 и 06:05 соответственно следующего дня с даты отправления. В Красном Луче — в 15:30 и 06:30 и в Луганске (АС-1) в 16:40 и 07:35.
В обратном направлении из Луганска автобусы отправляются также дважды в день: в 10:00 и вечерний рейс в 20:40. Прибытие в г. Краснодар в 19:10; 05:40 следующего дня с даты отправления. В пути предусмотрены промежуточные остановки: Луганск АС-1 — 10:30; 21:00, Красный Луч — 11:35, Антрацит — 12:00.