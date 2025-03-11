Между Краснодаром и Луганском запустили новые автобусные рейсы

Автобусы отправляются каждый день. Из Краснодара отправление в 08:30 и в 21:10. Прибытие в Луганск в 16:50 и в 07:45 следующего дня. Предусмотрены несколько остановок: в Антраците в 15:00 и 06:05 соответственно следующего дня с даты отправления. В Красном Луче — в 15:30 и 06:30 и в Луганске (АС-1) в 16:40 и 07:35.