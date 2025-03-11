В Волгограде улицу Ангарскую расширят до четырех полос

— Для нас развитие автотранспортной инфраструктуры является приоритетной задачей — в 10-летней программе этим вопросам уделяется повышенное внимание. Улица Ангарская — одна из самых оживленных, проходит по густонаселенному району, на ней расположено много социальных объектов. Мы уже провели большую работу — разгрузили дорогу в черте города, сделали ее четырехполосной. Являясь важной транспортной артерией города, дублером проспекта Жукова, улица Ангарская требует продолжения работ, и сегодня мы такое решение принимаем. В течение трехлетнего контракта этот проект мы реализуем. Пока в полном объеме не заработает объездная дорога, этот участок позволит разгрузить город от транзита, — отметил Андрей Бочаров.