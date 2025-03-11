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В Самарской области проведут инвентаризацию в лесах

Самарские леса пересчитают до конца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области стартует второй цикл инвентаризации лесов. Сотрудники поволжского лесопроекта проведут работы на площади более 764 га.

— Сотрудники проекта определяли породный состав леса, объем и качество древесины. Вторая проверка поможет отследить динамику изменений и получить актуальные данные. Инженеры заложат 257 постоянных пробных площадей, — отметили в сообщении.

Кроме того, специалисты проведут перечет деревьев, замерят их возраст, высоты и оценят качество почвы. Всего лесной массив региона оценят более чем по 100 показателям.