В Самарской области проведут инвентаризацию в лесах

В Самарской области стартует второй цикл инвентаризации лесов. Сотрудники поволжского лесопроекта проведут работы на площади более 764 га.
— Сотрудники проекта определяли породный состав леса, объем и качество древесины. Вторая проверка поможет отследить динамику изменений и получить актуальные данные. Инженеры заложат 257 постоянных пробных площадей, — отметили в сообщении.
Кроме того, специалисты проведут перечет деревьев, замерят их возраст, высоты и оценят качество почвы. Всего лесной массив региона оценят более чем по 100 показателям.