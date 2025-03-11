Стало известно, почему жильцы новых домов на Дону платят за капремонт

Плата за капитальный ремонт жителям новых многоквартирных домов начисляется для того, чтобы к моменту, когда этот ремонт дому понадобится, на счету имелась необходимая сумма. Об этом сообщает сетевое издание «Деловая газета. Юг» со ссылкой на официальный ответ фонда капремонта Ростовской области.
«Учитывая высокую стоимость работ по капитальному ремонту, а значит, затруднительность одномоментного сбора денежных средств на их проведение, был введен механизм, обеспечивающий накопление денежных средств, — обязательный взнос на капремонт в качестве составляющей платы за помещение и коммунальные услуги», — пояснили механизм в фонде.
Сами работы обычно выполняются один раз в 20 или 30 лет. Вносы на капремонт собирают с недавно построенных многоквартирных домов спустя год после того, как он включается в региональную программу.