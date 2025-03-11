На Кубани не хватает 207,4 тысяч рабочих рук

Ожидается, что в регионе потребуется дополнительно 207,4 тысячи специалистов. Эти цифры основаны на исследовании, в котором приняли участие 38 тысяч организаций, охватывающих более 1,1 миллиона работников — это составляет 84,8% от общего числа занятых в организациях Кубани.
«Ъ-Кубань» со ссылкой на Министерство труда и социального развития региона сообщает, что согласно исследованию, в расчет были включены данные о 240 инвестиционных проектах и 10,8 тысячах индивидуальных предпринимателей, где трудятся около 63,7 тысячи сотрудников. Это говорит о том, что кадровый дефицит затронет не только крупные компании и госучреждения, но и малый и средний бизнес.
Больше всего рабочих рук не хватает в отраслях здравоохранения, строительства, образования, торговле, бюджетной сфере.