На Кубани не хватает 207,4 тысяч рабочих рук

«Ъ-Кубань» со ссылкой на Министерство труда и социального развития региона сообщает, что согласно исследованию, в расчет были включены данные о 240 инвестиционных проектах и 10,8 тысячах индивидуальных предпринимателей, где трудятся около 63,7 тысячи сотрудников. Это говорит о том, что кадровый дефицит затронет не только крупные компании и госучреждения, но и малый и средний бизнес.