Челябинские новостройки дешевеют: риелторы в недоумении

По итогам трех недель февраля 2025 года медианная цена на рынке новостроек городов-миллионников составила 180 тыс. рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков платформы «Яндекс Недвижимость». Больше всего жилье на первичном рынке подешевело в Челябинске — за месяц показатель упал на 9,9%, до 152 тыс. рублей за квадратный метр.
Сохранение ставки ЦБ — скорее, позитивный сигнал, который временно снизит давление на рынок и позволит как покупателям, так и продавцам более уверенно планировать сделки. Однако значительного роста спроса на новостройки не ожидается, а цены в сегменте будут демонстрировать уже привычную динамику в рамках от +1% до −1% в месяц.
По данным президента Российской гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой, квартиры на первичном рынке региона не дешевеют.
Да, есть скидки от застройщиков. Но по прайсам цены остаются на таком же уровне, даже где-то повысились. У нас скидки от застройщиков только за квадратные метры. Сейчас многие застройщики применяют акции для стимулирования продаж, да, квартира становится дешевле в районе трех процентов, но это же не прайс.
По ее словам, в сравнении со «вторичкой», в Челябинске много нераспроданного жилья. «Просадка» на первичном рынке есть, но цены не снижаются.
Директор челябинского АН «Высотка» Ксения Муртазина придерживается иного мнения.
По ее словам, в Челябинске новое жилье дешевеет из-за роста цен в прошлом году. Поэтому стоимость недвижимости будет быстрее «проседать», чем в других регионах.
Предложение выдвигают застройщики, и они не пойдут на понижение цены именно в Челябинской области. Но сначала должна упасть "вторичка.
Фото: ФедералПресс / Тимур Крутой.