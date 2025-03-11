Челябинские новостройки дешевеют: риелторы в недоумении

Да, есть скидки от застройщиков. Но по прайсам цены остаются на таком же уровне, даже где-то повысились. У нас скидки от застройщиков только за квадратные метры. Сейчас многие застройщики применяют акции для стимулирования продаж, да, квартира становится дешевле в районе трех процентов, но это же не прайс.