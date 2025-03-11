В Новосибирской области число дел о незаконной рекламе выросло на 69%

В Новосибирском управлении ФАС России сообщили об увеличении числа дел о незаконной рекламе. За год таких дел стало больше на 69%.
Согласно статистике антимонопольной службы, большинство обращений связано, когда рекламные сообщения приходят людям на их личные телефоны.
«В 2024 году мы рассмотрели 142 дела с признаками нарушения закона о рекламе. Если сравнивать с 2023-м, то там было всего 84 дела, — сообщил в интервью BFM-Новосибирск руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев. — Рост обусловлен возросшим количеством дел по статье 18, то есть по незаконной рекламе через СМС-рассылки и звонки. Давно и уже на самом высоком уровне поднимается тема о необходимости разработать комплекс мер, чтобы именно операторы связи регулировали этот вопрос».
В целом по делам о рекламе новосибирские компании в 2024 году были оштрафованы на 1,2 млн рублей.
Относительно новой нормой, регулирующей рекламу, является ее обязательная маркировка. Она была введена в 2022 году. Штрафовать за неисполнение требований начали в ноябре 2023 года. В региональном УФАС сообщает о небольшом количестве соответствующих дел. В 2024 году обращений по поводу отсутствия надлежащей маркировки было 10. При этом рассмотрено всего одно дело по признакам нарушения статьи 18.1 Закона о рекламе, итогами которого стало вынесение штрафа в размере 4000 рублей.
Большое интервью руководителя Новосибирского УФАС Дмитрия Сухоплюева можно прочитать здесь.