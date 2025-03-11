В Новосибирской области число дел о незаконной рекламе выросло на 69%

«В 2024 году мы рассмотрели 142 дела с признаками нарушения закона о рекламе. Если сравнивать с 2023-м, то там было всего 84 дела, — сообщил в интервью BFM-Новосибирск руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев. — Рост обусловлен возросшим количеством дел по статье 18, то есть по незаконной рекламе через СМС-рассылки и звонки. Давно и уже на самом высоком уровне поднимается тема о необходимости разработать комплекс мер, чтобы именно операторы связи регулировали этот вопрос».