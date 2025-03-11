В Волгограде назвали топ-5 самых дорогих вакансий

Выяснилось, что самую высокую зарплату в 420 тысяч рублей в Волгоградской области предлагают начальнику локомотивного депо. За эту сумму кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы в области ж/д транспорта не менее 5 лет.
На втором месте оказался ведущий сетевой инженер, который может получать от 300 тысяч рублей. Кандидат должен иметь опыт работы в ISP или интеграторе на позиции сетевого инженера от 3-х лет, опыт работы с оборудованием вендоров Cisco, Huawei, опыт применения Python, Ansible, MySQL.
Директору по строительству предлагают зарплату в 300 тысяч рублей, но кандидат обязан иметь опыт работы с низшего звена, опыт управления строительно-монтажным управлением в составе подрядной организации.
В пятерку лидеров по высокооплачиваемости также вошли куратор проекта 1С с зарплатой от 306 тысяч рублей и мастер по капитальному ремонту скважин с зарплатой от 250 до 300 тысяч рублей на руки.