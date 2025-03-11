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В Краснодаре не нашли подрядчика для ремонта Западного Обхода

В Краснодаре на реконструкции Западного Обхода не поступило ни одной заявки.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре сорвался тендер на реконструкцию Западного подъезда к городу. Конкурс на работы стоимостью 2,6 млрд рублей, предполагавший масштабную модернизацию дороги на обходе с 12 по 16 километр провалился. Об этом стало известно из публикации на сайте Госзакупок.

На участке дороги планировалось расширение до шести полос, обустройство тротуаров и велодорожек. Работы должны были быть выполнены к 30 июля 2027 года. Однако конкурс не привлек ни одной заявки от строительных компаний.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится на сайте Госзакупок.

Заказчик, которым выступил МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», теперь вынужден пересматривать условия тендера для проведения повторного конкурса. Несмотря на то, что прошлый тендер проводился с 18 января по 6 марта 2025 года.

Причины отсутствия заявок пока остаются неизвестными.