В Краснодаре не нашли подрядчика для ремонта Западного Обхода

В Краснодаре сорвался тендер на реконструкцию Западного подъезда к городу. Конкурс на работы стоимостью 2,6 млрд рублей, предполагавший масштабную модернизацию дороги на обходе с 12 по 16 километр провалился. Об этом стало известно из публикации на сайте Госзакупок.
На участке дороги планировалось расширение до шести полос, обустройство тротуаров и велодорожек. Работы должны были быть выполнены к 30 июля 2027 года. Однако конкурс не привлек ни одной заявки от строительных компаний.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке», — говорится на сайте Госзакупок.
Заказчик, которым выступил МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», теперь вынужден пересматривать условия тендера для проведения повторного конкурса. Несмотря на то, что прошлый тендер проводился с 18 января по 6 марта 2025 года.
Причины отсутствия заявок пока остаются неизвестными.