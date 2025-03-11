В Омске определены самые загруженные автобусы и троллейбусы

Что касается начала 2025 года, то в январе и феврале объем перевозок по популярным маршрутам распределился следующим образом: автобусы перевезли 11 миллионов пассажиров, троллейбусы — 2,14 миллиона, а трамваи — 930 тысяч. В общей сложности за этот период услугами общественного транспорта воспользовались 14,08 миллиона человек.