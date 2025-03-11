В Омске определены самые загруженные автобусы и троллейбусы

По данным департамента транспорта, в прошлом году на популярных маршрутах было перевезено 95,9 миллиона пассажиров. За первые два месяца 2025 года этот показатель составил 14,07 миллиона.
Специально для Города55 департамент транспорта представил список наиболее востребованных маршрутов. В общей сложности их оказалось 31. Среди автобусных маршрутов наибольшим спросом пользуются номера 14, 17, 20, 22, 24, 29, 33, 42, 45, 51, 55, 59, 61, 64, 69, 72, 73, 78, 89, 95, 103, 109 и 110. В троллейбусном сообщении выделяются маршруты № 3, 4, 15, 16 и 67, а в трамвайном — № 4, 7 и 8.
По словам руководителя городского департамента транспорта Вадима Кормильца, в 2024 году автобусы перевезли около 71,28 миллиона пассажиров, троллейбусы — 17,99 миллиона, а трамваи — 6,52 миллиона. Таким образом, суммарно пользовались услугами общественного транспорта более 95 миллионов пассажиров.
Что касается начала 2025 года, то в январе и феврале объем перевозок по популярным маршрутам распределился следующим образом: автобусы перевезли 11 миллионов пассажиров, троллейбусы — 2,14 миллиона, а трамваи — 930 тысяч. В общей сложности за этот период услугами общественного транспорта воспользовались 14,08 миллиона человек.
Кормилец также добавил, что на данный момент в Омске нет серьезных проблем с транспортным обслуживанием. По его словам, нет никаких признаков нехватки маршрутов или недостатка общественного транспорта для нужд горожан.