Кожемяко: проект по морскому порту с Беларусью остается в силе

Мы проекты по порту никуда не убираем, отложили просто. Потому что сейчас реально высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, на стоимость транзита, поэтому сейчас подождем, но придет время, когда она снизится до разумных пределов.