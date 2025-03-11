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Кожемяко: проект по морскому порту с Беларусью остается в силе

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Проект по созданию совместного морского порта Беларуси и Приморского края ждет снижения банковской ставки, он никуда не отложен, заявил журналистам в Минске губернатор региона Олег Кожемяко после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Мы проекты по порту никуда не убираем, отложили просто. Потому что сейчас реально высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, на стоимость транзита, поэтому сейчас подождем, но придет время, когда она снизится до разумных пределов.

сказал он

По его словам, исходя из этого и будет продолжена дальнейшая работа.

Мы эти вещи тоже проговариваем, держим это в голове. У нас готовы партнеры с российской стороны, с китайской стороны. Поэтому надеемся, что в конце 2025 года — начале 2026-го произойдут изменения ключевой ставки, и мы тогда сможем продолжить работу.

сказал губернатор

Тема участия белорусской стороны в строительстве морского порта в Приморском крае и ранее обсуждалась во время визита Кожемяко в Минск.

В один из предыдущих визитов в Беларусь после встречи с белорусским президентом он рассказал журналистам, что республика и Приморский край продолжают деятельность над созданием совместного морского порта. По его словам, в рамках развития Северного морского пути этот план очень интересен.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявлял, что на Дальнем Востоке может появиться новый глубоководный порт при участии Беларуси и КНР. Он также подчеркивал, что республика предметно рассматривает развитие портовой инфраструктуры и терминалов на Кольском полуострове, который является частью Северного морского пути.