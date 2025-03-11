Кожемяко: проект по морскому порту с Беларусью остается в силе

Мы проекты по порту никуда не убираем, отложили просто. Потому что сейчас реально высокая банковская ставка, которая, безусловно, ляжет на инфраструктуру, на стоимость транзита, поэтому сейчас подождем, но придет время, когда она снизится до разумных пределов.
По его словам, исходя из этого и будет продолжена дальнейшая работа.
Мы эти вещи тоже проговариваем, держим это в голове. У нас готовы партнеры с российской стороны, с китайской стороны. Поэтому надеемся, что в конце 2025 года — начале 2026-го произойдут изменения ключевой ставки, и мы тогда сможем продолжить работу.
Тема участия белорусской стороны в строительстве морского порта в Приморском крае и ранее обсуждалась во время визита Кожемяко в Минск.
В один из предыдущих визитов в Беларусь после встречи с белорусским президентом он рассказал журналистам, что республика и Приморский край продолжают деятельность над созданием совместного морского порта. По его словам, в рамках развития Северного морского пути этот план очень интересен.
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ заявлял, что на Дальнем Востоке может появиться новый глубоководный порт при участии Беларуси и КНР. Он также подчеркивал, что республика предметно рассматривает развитие портовой инфраструктуры и терминалов на Кольском полуострове, который является частью Северного морского пути.