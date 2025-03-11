Как изменились цены на жилье в Казахстане

В феврале 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 022, из них 6 332 по индивидуальным домам и 22 690 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с январем 2025 года (30 917) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 6,1 процента.