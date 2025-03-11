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Как изменились цены на жилье в Казахстане

Бюро национальной статистики опубликовало данные об индексах цен и стоимости жилья в Казахстане за февраль 2025 года, передает Tengrinews.kz.

Источник: depositphotos.com

Цены на новое жилье

По данным ведомства, стоимость продажи нового жилья в среднем по Казахстану составила 505 075 тенге за 1 квадратный метр.

В лидерах по самым высоким ценам оказались:

  • Алматы — 589 900 тенге за 1 квадратный метр;
  • Астана — 581 900 тенге за 1 квадратный метр;
  • Атырау — 506 825 тенге за 1 квадратный метр.

Самые доступные цены на новое жилье зафиксированы в:

  • Уральске — 284 136 тенге за 1 квадратный метр;
  • Актобе — 288 203 тенге за 1 квадратный метр;
  • Кокшетау — 331 988 тенге за 1 квадратный метр.

Цены на вторичное жилье

Средняя стоимость перепродажи квартир в Казахстане составила 531 676 тенге за квадратный метр.

Дороже всего вторичное жилье продается в:

  • Астане — 661 849 тенге за 1 квадратный метр;
  • Алматы — 611 821 тенге за 1 квадратный метр;
  • Атырау — 482 711 тенге за 1 квадратный метр.

Более доступные предложения есть в:

  • Кызылорде — 315 877 тенге за 1 квадратный метр;
  • Актобе — 323 746 тенге за 1 квадратный метр;
  • Кокшетау — 326 589 тенге за 1 квадратный метр.

Стоимость аренды жилья

Средняя стоимость арендной платы за благоустроенное жилье по стране составила 4 560 тенге за 1 квадратный метр.

Наиболее высокие цены на аренду зафиксированы в:

  • Алматы — 5 480 тенге за 1 квадратный метр;
  • Астане — 5 130 тенге за 1 квадратный метр;
  • Караганде — 4 349 тенге за 1 квадратный метр.

Наиболее низкие цены на аренду оказались в:

  • Таразе — 2 177 тенге за 1 квадратный метр;
  • Туркестане — 2 593 тенге за 1 квадратный метр;
  • Актобе — 2 649 тенге за 1 квадратный метр.

Изменения цен на жилье

Годовой рост цен на жилье

За год (с февраля 2024 по февраль 2025) стоимость жилья в стране заметно выросла:

  • Цены на вторичное жилье повысились в среднем на 5,4 процента;
  • Первичное жилье подорожало на 4,8 процента;
  • Аренда благоустроенного жилья выросла на 12 процентов.

Наибольший рост цен на первичном рынке зафиксирован в:

  • Павлодаре — +16,3 процента;
  • Кокшетау — +15 процентов;
  • Шымкенте — +11,4 процента.

На вторичном рынке жилье сильнее всего подорожало в:

  • Атырау — +18,7 процента;
  • Конаеве — +14,4 процента.

Лидерами по росту цен на аренду стали:

  • Талдыкорган — +31,1 процента;
  • Астана — +29,3 процента;
  • Семей — +22 процента.

Изменения за месяц

В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года цены на перепродажу квартир выросли на 0,9 процента. Стоимость нового жилья увеличилась на 1 процент. Аренда благоустроенного жилья подорожала на 0,6 процента.

Количество сделок купли-продажи жилья

В феврале 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 022, из них 6 332 по индивидуальным домам и 22 690 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с январем 2025 года (30 917) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 6,1 процента.

Лидеры по количеству сделок за месяц:

  • Астана — 5 702 (19,6 процента);
  • Алматы — 5 560 (19,2 процента);
  • Карагандинская область — 2 343 (8,1 процента).

Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау — 366 сделок (1,3 процента).

Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 5 процентов, тогда было зарегистрировано 30 534 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в области Ұлытау (51,2 процента), наименьшее снижение — в Кызылординской области (-22,9 процента).