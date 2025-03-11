Как изменились цены на жилье в Казахстане

Цены на новое жилье
По данным ведомства, стоимость продажи нового жилья в среднем по Казахстану составила 505 075 тенге за 1 квадратный метр.
В лидерах по самым высоким ценам оказались:
- Алматы — 589 900 тенге за 1 квадратный метр;
- Астана — 581 900 тенге за 1 квадратный метр;
- Атырау — 506 825 тенге за 1 квадратный метр.
Самые доступные цены на новое жилье зафиксированы в:
- Уральске — 284 136 тенге за 1 квадратный метр;
- Актобе — 288 203 тенге за 1 квадратный метр;
- Кокшетау — 331 988 тенге за 1 квадратный метр.
Цены на вторичное жилье
Средняя стоимость перепродажи квартир в Казахстане составила 531 676 тенге за квадратный метр.
Дороже всего вторичное жилье продается в:
- Астане — 661 849 тенге за 1 квадратный метр;
- Алматы — 611 821 тенге за 1 квадратный метр;
- Атырау — 482 711 тенге за 1 квадратный метр.
Более доступные предложения есть в:
- Кызылорде — 315 877 тенге за 1 квадратный метр;
- Актобе — 323 746 тенге за 1 квадратный метр;
- Кокшетау — 326 589 тенге за 1 квадратный метр.
Стоимость аренды жилья
Средняя стоимость арендной платы за благоустроенное жилье по стране составила 4 560 тенге за 1 квадратный метр.
Наиболее высокие цены на аренду зафиксированы в:
- Алматы — 5 480 тенге за 1 квадратный метр;
- Астане — 5 130 тенге за 1 квадратный метр;
- Караганде — 4 349 тенге за 1 квадратный метр.
Наиболее низкие цены на аренду оказались в:
- Таразе — 2 177 тенге за 1 квадратный метр;
- Туркестане — 2 593 тенге за 1 квадратный метр;
- Актобе — 2 649 тенге за 1 квадратный метр.
Изменения цен на жилье
Годовой рост цен на жилье
За год (с февраля 2024 по февраль 2025) стоимость жилья в стране заметно выросла:
- Цены на вторичное жилье повысились в среднем на 5,4 процента;
- Первичное жилье подорожало на 4,8 процента;
- Аренда благоустроенного жилья выросла на 12 процентов.
Наибольший рост цен на первичном рынке зафиксирован в:
- Павлодаре — +16,3 процента;
- Кокшетау — +15 процентов;
- Шымкенте — +11,4 процента.
На вторичном рынке жилье сильнее всего подорожало в:
- Атырау — +18,7 процента;
- Конаеве — +14,4 процента.
Лидерами по росту цен на аренду стали:
- Талдыкорган — +31,1 процента;
- Астана — +29,3 процента;
- Семей — +22 процента.
Изменения за месяц
В феврале 2025 года по сравнению с январем 2025 года цены на перепродажу квартир выросли на 0,9 процента. Стоимость нового жилья увеличилась на 1 процент. Аренда благоустроенного жилья подорожала на 0,6 процента.
Количество сделок купли-продажи жилья
В феврале 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 29 022, из них 6 332 по индивидуальным домам и 22 690 по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с январем 2025 года (30 917) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 6,1 процента.
Лидеры по количеству сделок за месяц:
- Астана — 5 702 (19,6 процента);
- Алматы — 5 560 (19,2 процента);
- Карагандинская область — 2 343 (8,1 процента).
Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау — 366 сделок (1,3 процента).
Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2025 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 5 процентов, тогда было зарегистрировано 30 534 сделок. Наибольший рост сделок был отмечен в области Ұлытау (51,2 процента), наименьшее снижение — в Кызылординской области (-22,9 процента).